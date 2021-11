NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Neunmonatszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Versorger habe trotz für ihn ungünstiger Witterungsverhältnisse ein solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Ausblick sei zudem bestätigt worden./ck/eas