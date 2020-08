NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Energiekonzern habe über alle Geschäftsbereiche hinweg solide abgeschnitten, schrieb RBC-Analyst John Musk in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Seine und die Marktschätzungen lägen bereits auf dem Niveau der von RWE für 2020 ausgegebenen Ziele./bek/jha/