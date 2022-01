NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach vorläufigen Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Die Eckdaten hätten die Erwartungen auf operativer Gewinnebene um elf Prozent und beim bereinigten Nettogewinn sogar um 22 Prozent übertroffen, schrieb Analyst John Musk in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Resultate seien das Ergebnis höherer Rohstoff- und Strompreise im zweiten Halbjahr. Viele Einflussfaktoren dafür dürften sich auch noch 2022 und 2023 auswirken./tih/la