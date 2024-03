UBS AG

SAFRAN Neutral

13:46 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Safran auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die auf dem Kapitalmarkttag von Wettbewerber General Electric veröffentlichten Mittelfrisziele für wichtige Triebwerke erschienen konservativ, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Prognose erscheine schlechter zu sein als das, was er und der Markt sich derzeit vom Hersteller Safran erwarteten. Es sei nun nicht klar, ob entweder der Safran-Konsens zu hoch sei oder die Amerikaner lieber vorsichtig kommunizierten. Möglicherweise sei ein Vergleich zwischen beiden Unternehmen auch gar nicht angebracht./tav/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 22:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 22:43 / GMT

