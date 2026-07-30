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ISIN FR0000125007

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Symbol CODGF

Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

19:16 Uhr
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
81,16 EUR 3,36 EUR 4,32%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 134,30 auf 137,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des stärksten Umsatzwachstums in Europa seit 2022, eines verbesserten US-Umfelds und erster Zeichen eines erfolgreichen Umbaus des Baustoffkonzerns, rücke die Einschätzung näher, dass es sich um eine günstige Aktie mit Potenzial handle, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
137,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
81,56 €		 Abst. Kursziel*:
67,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
81,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,80%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

19:16 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
14:46 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
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