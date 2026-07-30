Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 37,23 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 134,30 auf 137,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des stärksten Umsatzwachstums in Europa seit 2022, eines verbesserten US-Umfelds und erster Zeichen eines erfolgreichen Umbaus des Baustoffkonzerns, rücke die Einschätzung näher, dass es sich um eine günstige Aktie mit Potenzial handle, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
137,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
81,56 €
|Abst. Kursziel*:
67,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
81,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,80%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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