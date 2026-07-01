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Symbol SZGPF

Jefferies & Company Inc.

Salzgitter Buy

08:01 Uhr
Salzgitter Buy
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
54,05 EUR 2,95 EUR 5,77%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter von 55 auf 66 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Konzern sei einer der größten Profiteure steigender Volumina und Preise im Zuge der Protektionsmaßnahmen für die europäische Stahlbranche, schrieb Cole Hathorn am Montag. Zudem schlage das deutsche Infrastrukturpaket ab 2027 durch. Hathorn sieht 2026 Spielraum für eine weitere Erhöhung der operativen Ergebnisprognose (Ebitda) und liegt mit seiner Prognose für 2027 um 18 Prozent über dem Konsens./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Buy

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
51,75 €		 Abst. Kursziel*:
27,54%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
54,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,11%
Analyst Name:
Cole Hathorn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
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09.07.26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
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19.05.26 Salzgitter Halten DZ BANK
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