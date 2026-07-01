Salzgitter Aktie
Marktkap. 2,76 Mrd. EURDiv. Rendite 0,50%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter von 55 auf 66 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Konzern sei einer der größten Profiteure steigender Volumina und Preise im Zuge der Protektionsmaßnahmen für die europäische Stahlbranche, schrieb Cole Hathorn am Montag. Zudem schlage das deutsche Infrastrukturpaket ab 2027 durch. Hathorn sieht 2026 Spielraum für eine weitere Erhöhung der operativen Ergebnisprognose (Ebitda) und liegt mit seiner Prognose für 2027 um 18 Prozent über dem Konsens./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
51,75 €
|Abst. Kursziel*:
27,54%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
54,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,11%
|
Analyst Name:
Cole Hathorn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salzgitter
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|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.