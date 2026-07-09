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Symbol SZGPF

JP Morgan Chase & Co.

Salzgitter Overweight

08:01 Uhr
Salzgitter Overweight
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
51,45 EUR 3,53 EUR 7,37%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter mehr als verdoppelt von 31,40 auf 65,00 Euro und die Einstufung der Aktien von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Analyst Dominic O'Kane wird optimistisch für die europäische Stahlbranche. Die Protektionsmaßnahmen der Politik zeigten Wirkung, schrieb er am Donnerstag. Neben Salzgitter macht er auch bei Voestalpine-Aktien eine Kehrtwende und sieht den Branchenriesen ArcelorMittal immerhin nicht mehr negativ. O'Kane geht im zweiten Halbjahr von steigenden Stahlpreisen in Europa aus. Die Gewinnentwicklung der Unternehmen werde Fahrt aufnehmen. In der Berichtssaison zum zweiten Quartal rechnet er derweil noch nicht mit positiven Überraschungen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Overweight

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
48,40 €		 Abst. Kursziel*:
34,30%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
51,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,34%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
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19.05.26 Salzgitter Halten DZ BANK
13.05.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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