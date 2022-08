ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric anlässlich einer möglichen Komplettübernahme des Softwareanbieters Aveva auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Ein Kaufgebot für die restlichen 40 Prozent an Aveva wäre strategisch sinnvoll, da es dem Elektrotechnikkonzern helfen könnte, Synergien bei Umsatz sowie Forschung und Entwicklung zu erzielen, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/ajx