ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Elektrokonzern müsse nach eigenen Angaben in einem laufenden Untersuchungsverfahren Bank- und Barmittelgarantien in Höhe von insgesamt 100 Millionen Euro hinterlegen, bestreite aber jegliches Fehlverhalten, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/mis