ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Nachfrage nach Investitionsgütern bleibe stark, die Unternehmen der Branche bekämen aber mehr und mehr die Lieferkettenprobleme zu spüren, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison zum dritten Quartal. In einem neutral bewerteten Branchenumfeld sei Schneider Electric aber wegen des Margenpotenzials eine der wichtigen positiven Empfehlungen./tih/mis