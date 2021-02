NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Schneider Electric nach Quartalszahlen von 130 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Elektrotechnikkonzern habe einen weiteren soliden Quartalsbericht abgeliefert, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he