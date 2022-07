NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Underperform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Die Berichtssaison für das zweite Quartal dürfte klar verdeutlichen, dass weitere Ergebnissenkungen in die Aktien der Kapitalgüterbranche eingepreist werden müssen, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Jahresziele für 2022 dürften zwar wegen des hohen Auftragsbestandes beibehalten werden, aber für 2023 und 2024 seien die Konsensschätzungen zu hoch. Auch Aktien von Unternehmen wie Schneider, die für Qualität und daher hoch im Kurs stünden, dürften leiden, da ihre aktuellen Bewertungen fundamental nicht untermauert seien./ck/la