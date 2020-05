ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 63,50 Euro belassen. Analyst Richard Eary bezeichnete das erste Quartal in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung als solide. Der Schwung bei dem Betreiber von Online-Portalen bleibe damit robust. Die Auswirkungen durch die Corona-Pandemie dürften aber erst im zweiten und dritten Quartal richtig durchschlagen. Der Konsens rechne für den Rest des Jahres aber schon mit einem schwachen Geschäftsverlauf./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 06:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.