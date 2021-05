NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die solide Entwicklung seit Jahresbeginn, trotz des Corona-Lockdowns, sei ein Beweis für die starke Vertriebsleistung und die unangefochtene Marktführerschaft des Immobilienportal-Betreibers, schrieb Analyst Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Umsatzdynamik sollte weiterhin die Markterwartungen übertreffen und die Aktie überdurchschnittlich steigen lassen./edh/ajx