NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die eingeengten Jahresziele entsprächen den Markterwartungen, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf die Quartalsbilanz./ag/stk