Aktie in diesem Artikel Scout24 63,32 EUR

0,83% Charts

News

Analysen

Scout24 63,32 EUR 0,83% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Nach einem Kursrutsch vor allem im September sei die Aktie des Betreibers von Online-Portalen unterbewertet, obwohl die langfristigen Wachstumsaussichten überlegen seien, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie sieht derzeit eine attraktive Kaufgelegenheit./tih/he