NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach einem Zwischenbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Nach den erhöhten Jahreszielen des Online-Portalbetreibers habe die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2022 Luft nach oben, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/la