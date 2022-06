ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Energy nach dem Ausrufen der Alarmstufe des Gas-Notfallplans in Deutschland auf "Buy" belassen. Kurzfristig bedeute dies für den europäischen Investitionsgütersektor geringeres Wachstum, aber einige Bereiche könnten auch profitieren, vor allem weil Kunden beim Thema Energie künftig flexibler agieren und die Energieeffizienz verbessern wollten, schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Letzteres mache zusätzliche Anlagen erforderlich. Nutznießer könnten Unternehmen wie Gea und Atlas Copco sein. Langfristig sieht die Analystin positive Trends in Richtung Elektrifizierung, Energieeffizienz und sauberer Energie. Von diesen Trends profitierten außerdem Vestas, Siemens Gamesa, Siemens Energy, Wartsila, Legrand, Schneider Electric, Alstom, Knorr-Bremse und Alfa Laval./ajx/jha/