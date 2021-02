ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siemens Energy von 27 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Iris Zheng bezog auch das ihrer Ansicht nach etwas verkannte Wasserelektrolyse-Geschäft in ihr Bewertungsmodell mit ein. Zudem lobte sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie anhaltende Sparmaßnahmen der Siemens-Abspaltung./ag/ajx