HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Sixt von 130 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung der Geschäfte des Leasing-Spezialisten gewinne an Fahrt, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Reiseaktivitäten würden wieder aufgenommen./bek/He