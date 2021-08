MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt nach Quartalszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Autovermieter profitiere in diesem Jahr von einem knappen Pkw-Angebot und hohen Gebraucht- und Mietwagenpreisen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im kommenden Jahr dürfte sich die Lage aber wieder normalisieren und dies einen dämpfenden Effekt auf die Profitabilität haben./bek/gl