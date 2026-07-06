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Symbol SPCX

JP Morgan Chase & Co.

SpaceX Overweight

14:06 Uhr
SpaceX Overweight
Aktie in diesem Artikel
SpaceX
140,46 EUR 0,04 EUR 0,03%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von SpaceX beim Kursziel von 225 US-Dollar mit "Overweight" aufgenommen. Die Ambitionen des Weltraum- und KI-Konzerns und deren mögliche Auswirkungen auf die Menschheit seien größer als bei jedem Unternehmen zuvor, schrieb Doug Anmuth am Dienstag zu seiner Empfehlung der Aktie. Im Fokus stünden die Startkapazitäten und die Wiederverwertbarkeit der Starhip-Raketen. Anmuth geht davon aus, dass SpaceX die Zahl der Raketenstarts von "einer Handvoll 2026" auf etwa 5.000 im Jahr 2031 steigern wird. Dies sollte es dem Unternehmen ermöglichen, bis dahin eine Rechenleistung von 75 Gigawatt im All zu installieren. Der Experte traut SpaceX zudem zu, bis 2030 jährliche Umsatzwachstumsraten von durchschnittlich 91 Prozent zu erzielen. Auch für die Margen und den Börsenwert sieht er noch viel Luft nach oben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thrive Studios ID / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Overweight

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 225,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
140,02 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 160,80		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 223,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SpaceX

14:06 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:11 SpaceX Outperform Bernstein Research
09:21 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
08:01 SpaceX Buy Goldman Sachs Group Inc.
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