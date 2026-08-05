SpaceX Aktie
Marktkap. 1,44 Bio. EUR
WKN A42D4F
ISIN US84615Q1031
Symbol SPCX
SpaceX Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SpaceX nach Zahlen zum zweiten Quartal von 225 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die ersten Resultate der Weltraum- und KI-Firma nach deren Börsengang seien stark ausgefallen, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch. Das Unternehmen profitiere weiterhin von einer extremen vertikalen Integration der Geschäftsprozesse, und das Tempo der Veränderungen im Bereich KI sei unglaublich hoch./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SpaceX Overweight
|Unternehmen:
SpaceX
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 240,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 108,27
|Abst. Kursziel*:
121,67%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 110,02
|Abst. Kursziel aktuell:
118,14%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 228,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
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