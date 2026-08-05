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ISIN US84615Q1031

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Symbol SPCX

JP Morgan Chase & Co.

SpaceX Overweight

08:01 Uhr
SpaceX Overweight
Aktie in diesem Artikel
SpaceX
95,29 EUR 1,78 EUR 1,90%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SpaceX nach Zahlen zum zweiten Quartal von 225 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die ersten Resultate der Weltraum- und KI-Firma nach deren Börsengang seien stark ausgefallen, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch. Das Unternehmen profitiere weiterhin von einer extremen vertikalen Integration der Geschäftsprozesse, und das Tempo der Veränderungen im Bereich KI sei unglaublich hoch./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:12 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Overweight

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 240,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 108,27		 Abst. Kursziel*:
121,67%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 110,02		 Abst. Kursziel aktuell:
118,14%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 228,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SpaceX

08:01 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
08:01 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 SpaceX Buy UBS AG
05.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
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