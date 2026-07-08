DAX 25.050 +0,6%ESt50 6.256 +0,8%MSCI World 4.819 +0,2%Top 10 Crypto 8,2010 +1,0%Nas 25.871 +0,2%Bitcoin 54.912 +0,7%Euro 1,1437 +0,2%Öl 78,01 -1,9%Gold 4.104 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Konflikt im Blick: DAX fester -- Asiens Börsen gespalten -- TKMS: Haushaltsausschuss billigt Fregattenkauf -- VW berät über Sparpläne -- SK hynix, DEUTZ, Ölpreis, SMAG im Fokus
Top News
Ölpreis-Sorgen belasten, Fed stützt: DAX hält sich über 25.000-Punkte-Marke Ölpreis-Sorgen belasten, Fed stützt: DAX hält sich über 25.000-Punkte-Marke
Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Stellantis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Stellantis Aktien-Sparplan
4,71 EUR -0,03 EUR -0,61 %
STU
5,42 USD +0,02 USD +0,28 %
nachbörslich
BTT
finanzen.net zero
Stellantis jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 14,41 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2QL01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL00150001Q9

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STLA

JP Morgan Chase & Co.

Stellantis Neutral

08:01 Uhr
Stellantis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
4,71 EUR -0,03 EUR -0,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stellantis von 10 auf 6 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Jose Asumendi geht davon aus, dass der Autokonzern noch etwa 14 Monate benötigen wird, bis niedrigere Preise beim Teileeinkauf durchschlagen und sich auch in den Produkteinführungen 2027 und 2028 bemerkbar machen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals erwartet der Experte ziemlich mau, wie er am Mittwochabend schrieb. Die Realität sei, dass die Konkurrenz aus China den Europäern auf ihrem Heimatmarkt weitere Anteile wegnehme./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Neutral

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,74 €		 Abst. Kursziel*:
26,57%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
4,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,27%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

08:01 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Stellantis Buy UBS AG
26.05.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Stellantis auf 'Neutral' - Ziel runter auf 6 Euro
finanzen.net Minuszeichen in Paris: CAC 40 zum Handelsende schwächer
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag billiger
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: So entwickelt sich der CAC 40 nachmittags
finanzen.net Schwache Performance in Paris: CAC 40 sackt am Mittag ab
finanzen.net Stellantis Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Stellantis
finanzen.net Minuszeichen in Paris: CAC 40 zum Start in Rot
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag leichter
FOX Business Fiat launches tiny EV in US with shockingly low price tag - and one major catch
MotleyFool How Stellantis Aims to Turn Its Overseas Business Around to Drive Its Stock Higher
Benzinga Stellantis-Backed Tesla Rival Leapmotor Enters Mexico, Marking First North America Expansion Amid Canada Production Plans
EN, TheGuardian I’m paying £450 a month for a Peugeot EV I can’t drive
NewsBTC Dogecoin Left Out? Elon Musk Teases X Money Visa Integration Operating Exclusively in Fiat
Cointelegraph Former BIS chief softens stance on stablecoins, backs coexistence with fiat
Zacks Ford vs. Stellantis: Which Auto Manufacturer Is a Better Choice?
Benzinga Mexican Billionaire Keeps 70% Of Liquid Portfolio In Bitcoin: &#39;As Soon As I Get Fiat, I Turn It Into BTC&#39;
RSS Feed
Stellantis zu myNews hinzufügen