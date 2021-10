ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Die Rückversicherung im Schaden- und Unfallgeschäft mache die Stärke des Konzerns aus, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Gewinn des Rückversicherers habe deutlich höher gelegen als am Markt erwartet./men/mis