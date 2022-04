ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sell" mit einem Kursziel von 75 Franken belassen. Im Fokus dürften die Themen Inflation, Großschäden-Budgets sowie der Krieg in der Ukraine stehen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison europäischer Versicherer. Er gibt der Munich Re klar den Vorzug vor Swiss Re und präferiert Scor gegenüber Hannover Re./ag/ajx