MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft sei "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Auch der erhöhte Jahresausblick reflektiere ein weiteres gutes Quartal des Aromen- und Duftstoffherstellers./edh/la