FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise von 138 Euro auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen Symrise werde im dritten Quartal starke Zahlen vorlegen, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie. Befeuert werde das Wachstum etwa vom Geschäft mit Geschmacksstoffen, aber auch Währungseffekte und Zukäufe spielten Symrise in die Karten./jcf/zb