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Symbol TMUS

Bernstein Research

T-Mobile US Market-Perform

15:21 Uhr
T-Mobile US Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
166,86 EUR 2,58 EUR 1,57%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für T-Mobile US von 245 auf 220 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Er habe die Kursziele für alle von ihm analysierten Aktien im US-Telekommunikationssektor angepasst, schrieb Laurent Yoon in einer am Montag vorliegenden Branchenanalyse. Dies reflektiere die wachsende Bedeutung von Starlink, dem satellitenbasierten Internetangebot von SpaceX im Breitbandbereich./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 220,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 187,61		 Abst. Kursziel*:
17,26%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 190,28		 Abst. Kursziel aktuell:
15,62%
Analyst Name:
Laurent Yoon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 253,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

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19.05.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
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