T-Mobile US Aktie
Marktkap. 178,04 Mrd. EURKGV 20,89 Div. Rendite 1,80%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
T-Mobile US Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für T-Mobile US von 245 auf 220 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Er habe die Kursziele für alle von ihm analysierten Aktien im US-Telekommunikationssektor angepasst, schrieb Laurent Yoon in einer am Montag vorliegenden Branchenanalyse. Dies reflektiere die wachsende Bedeutung von Starlink, dem satellitenbasierten Internetangebot von SpaceX im Breitbandbereich./la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 220,00
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
$ 187,61
|Abst. Kursziel*:
17,26%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
$ 190,28
|Abst. Kursziel aktuell:
15,62%
|
Analyst Name:
Laurent Yoon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 253,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
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