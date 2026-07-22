T-Mobile US Aktie
Marktkap. 180,65 Mrd. EURKGV 20,89 Div. Rendite 1,80%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
T-Mobile US Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Der US-Telekommunikationskonzern habe die Markterwartungen beim Umsatz erfüllt und beim operativen Gewinn im Kerngeschäft sowie beim freien Barmittelzufluss übertroffen, schrieb Jonathan Atkin in einer Schnelleinschätzung am Donnerstag. Die Investitionsausgaben aber seien höher als gedacht ausgefallen./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: T-Mobile US Outperform
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 230,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 180,21
|Abst. Kursziel*:
27,63%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 178,33
|Abst. Kursziel aktuell:
28,97%
|
Analyst Name:
Jonathan Atkin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 249,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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