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Symbol TMUS

RBC Capital Markets

T-Mobile US Outperform

16:16 Uhr
T-Mobile US Outperform
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Der US-Telekommunikationskonzern habe die Markterwartungen beim Umsatz erfüllt und beim operativen Gewinn im Kerngeschäft sowie beim freien Barmittelzufluss übertroffen, schrieb Jonathan Atkin in einer Schnelleinschätzung am Donnerstag. Die Investitionsausgaben aber seien höher als gedacht ausgefallen./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Outperform

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 230,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 180,21		 Abst. Kursziel*:
27,63%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 178,33		 Abst. Kursziel aktuell:
28,97%
Analyst Name:
Jonathan Atkin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 249,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

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13.07.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
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