JP Morgan Chase & Co.

TeamViewer Neutral

13:36 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer von 7,50 auf 7,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Software-Unternehmens habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daraus resultierten seine reduzierten Ergebnisprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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