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Symbol TMVWF

JP Morgan Chase & Co.

TeamViewer Neutral

13:36 Uhr
TeamViewer Neutral
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer von 7,50 auf 7,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Software-Unternehmens habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daraus resultierten seine reduzierten Ergebnisprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TeamViewer Neutral

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
7,30 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
6,26 €		 Abst. Kursziel*:
16,71%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
6,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,16%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:36 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
18.05.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.05.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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