NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Total SA von 44 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Total habe als einziger der großen europäischen Ölkonzerne die Dividende gehalten, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen befinde sich auch weiterhin auf gutem Wege. Das neue Kursziel resultiere aus leicht angepassten Schätzungen./mf/ajx