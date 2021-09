Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 39,76 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Den Einstieg von Daimler in die Batterie-Allianz von Stellantis und Totalenergies wertete Analystin Lydia Rainforth als weiteres Beispiel, wie die Ambitionen der Konzerne mit Blick auf Klimaneutralität immer mehr deren Geschäfte bestimmten. Dies schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/tih