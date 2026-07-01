TRATON Aktie
Marktkap. 17,35 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das nun für das zweite Quartal signalisierte operative Ergebnis liege über den Markterwartungen, schrieb Harry Martin am Dienstag. Dass der Lkw-Bauer noch nicht an den Jahreszielen gerüttelt habe, könnte bedeuten, dass er mit Kostengegenwind rechne, der den guten Jahresstart wieder aufzehre./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 06:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 06:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
34,58 €
|Abst. Kursziel*:
4,11%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
34,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,87%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
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