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Bernstein Research

TRATON Market-Perform

11:36 Uhr
TRATON Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das nun für das zweite Quartal signalisierte operative Ergebnis liege über den Markterwartungen, schrieb Harry Martin am Dienstag. Dass der Lkw-Bauer noch nicht an den Jahreszielen gerüttelt habe, könnte bedeuten, dass er mit Kostengegenwind rechne, der den guten Jahresstart wieder aufzehre./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 06:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 06:54 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
34,58 €		 Abst. Kursziel*:
4,11%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
34,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,87%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:36 TRATON Market-Perform Bernstein Research
08:11 TRATON Buy UBS AG
08.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 TRATON Equal Weight Barclays Capital
07.07.26 TRATON Buy UBS AG
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