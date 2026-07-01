Bernstein Research

TRATON Market-Perform

11:36 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das nun für das zweite Quartal signalisierte operative Ergebnis liege über den Markterwartungen, schrieb Harry Martin am Dienstag. Dass der Lkw-Bauer noch nicht an den Jahreszielen gerüttelt habe, könnte bedeuten, dass er mit Kostengegenwind rechne, der den guten Jahresstart wieder aufzehre./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 06:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 06:54 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP