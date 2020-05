Aktie in diesem Artikel TUI 3,05 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Tui von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 13,00 auf 1,30 Euro gesenkt. Analyst Jamie Rollo geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon, dass die Finanzspritze Deutschlands nicht ausreichen wird. Er sieht beim Reisekonzern eine weitere Deckungslücke von mehr als einer Milliarde Euro. Eine massive Kapitalerhöhung drohe, so Rollo./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 15:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.