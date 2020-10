Aktie in diesem Artikel UBS 10,48 EUR

UBS

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für UBS nach Zahlen zum dritten Quartal von 14,50 auf 15 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Aus seiner Sicht nehme die Schweizer Großbank im europäischen Bankensektor eine führende Position ein, schrieb Analyst Nicolas Payen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf die Ergebnisentwicklung, aber auch die Qualität der Vermögenswerte und potenzielle Kapitalrückflüsse./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.