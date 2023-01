UBS Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für UBS auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21 Franken belassen. Analyst Omar Keenan nahm vor den Ende Januar erwarteten Zahlen für das vierte Quartal geringfügige Änderungen an seinem Bewertungsmodell vor. Eine stärkere Vermögensverwaltung zum Ende des Jahres und kurzfristig höhere Zinsannahmen würden von zum Jahresende hin höheren Kosten und einem schwächeren US-Dollar teilweise wettgemacht, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/he

