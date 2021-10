Aktie in diesem Artikel UBS 14,94 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für UBS von 18,00 auf 18,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Jon Peace hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen an und begründete den Quartalszahlen der US-Investmentbanken. Diese hätten die Erwartungen übertroffen./mis/jha/