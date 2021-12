Aktie in diesem Artikel UBS 15,89 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die UBS-Aktie nach der Entscheidung des Pariser Berufungsgerichts zum Thema Steuerbetrug auf "Outperform" mit einem Kursziel von 19,50 Franken belassen. Er sehe das Ende der Ungewissheit als positiven Katalysator, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So könne die Großbank nun mehr Klarheit über künftige Aktienrückkäufe schaffen, wenn sie am Anfang Februar ihr Strategie-Update veröffentliche. Die Aktie bleibe aufgrund des globalen Wachstums der Bank zu einem vernünftigen Preis sowie wegen ihres starken langfristigen Kapitalrendite-Potenzials weiterhin eines seiner "Top Picks"./ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2021 / 04:28 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.