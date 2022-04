Aktie in diesem Artikel UBS 16,20 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Analystin Anke Reingen hob am Dienstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht das starke Investmentbanking hervor. Die Kernkapitalquote der Schweizer habe indes unter den Erwartungen gelegen./ag/mis