NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 17,00 auf 17,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die starken Resultate der Schweizer Bank im zweiten Quartal hätten sie zur Anhebung ihres Kursziels veranlasst, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mehr Klarheit in Bezug auf den französischen Steuerhinterziehungsfall könnte einige Belastungen von der Aktie nehmen./tav/edh