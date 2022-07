Aktie in diesem Artikel UBS 15,87 EUR

5,03% Charts

News

Analysen

UBS 15,87 EUR 5,03% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat UBS von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 18 auf 15 Franken gesenkt. Das Vermögensmanagement der schweizerischen Kreditinstitute dürfte auf absehbare Zeit enttäuschen, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet generell mit negativem operativem Schwung - und blickt dabei noch vorsichtiger auf die UBS, die es im kommenden Jahr schwer haben dürfte, das Ausmaß jüngster Aktienrückkäufe wiederholen zu können. Sein am wenigsten bevorzugter Wert bleibt aber Credit Suisse./tih/he