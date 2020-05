ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für United Internet nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er habe seine Prognose für den operativen Gewinn (Ebitda) im kommenden Jahr geringfügig angehoben, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es deute sich an, dass die Belastung für den Internetdienstleister durch die Corona-Krise im zweiten Quartal etwas geringer als befürchtet ausfalle. Auf Einschätzung und Kursziel habe das aber keine Auswirkungen./mf/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 18:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.