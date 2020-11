LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet nach Eckdaten und einer moderat gesenkten Umsatzprognose auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Im dritten Quartal seien die Erlöse und das operative Ergebnis (Ebitda) leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den Aktien des Internet- und Telekomkonzerns. Zudem bezeichnete Patrick die Gesamtzahl der Kundenverträge in den "Applications"-Segementen als solide und leicht über seinen Erwartungen./la/gl