Bernstein Research

Valeo SA Market-Perform

12:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Valeo nach einer Telefonkonferenz zum ersten Halbjahr von 13 auf 15 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Die Franzosen seien zuversichtlich, den Absatz mit chinesischen Kunden intensivieren zu können, schrieb Stephen Reitman in einer Studie am Donnerstag. Damit stehe der Automobilzulieferer in starkem Kontrast zur europäischen Automobilbranche, die von Untergangsstimmung geprägt sei./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 22:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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