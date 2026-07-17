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Symbol VLEEF

Bernstein Research

Valeo SA Market-Perform

12:06 Uhr
Valeo SA Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Valeo nach einer Telefonkonferenz zum ersten Halbjahr von 13 auf 15 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Die Franzosen seien zuversichtlich, den Absatz mit chinesischen Kunden intensivieren zu können, schrieb Stephen Reitman in einer Studie am Donnerstag. Damit stehe der Automobilzulieferer in starkem Kontrast zur europäischen Automobilbranche, die von Untergangsstimmung geprägt sei./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 22:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Valeo SA Market-Perform

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
13,69 €		 Abst. Kursziel*:
9,57%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
13,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,40%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

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