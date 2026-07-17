Valeo SA Aktie
Marktkap. 3,17 Mrd. EURKGV 14,18 Div. Rendite 3,78%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Valeo nach einer Telefonkonferenz zum ersten Halbjahr von 13 auf 15 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Die Franzosen seien zuversichtlich, den Absatz mit chinesischen Kunden intensivieren zu können, schrieb Stephen Reitman in einer Studie am Donnerstag. Damit stehe der Automobilzulieferer in starkem Kontrast zur europäischen Automobilbranche, die von Untergangsstimmung geprägt sei./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 22:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Valeo SA Market-Perform
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
13,69 €
|Abst. Kursziel*:
9,57%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
13,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,40%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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