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Symbol VLEEF

JP Morgan Chase & Co.

Valeo SA Overweight

13:16 Uhr
Valeo SA Overweight
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
14,97 EUR 0,18 EUR 1,18%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi warf am Montag einen frühen Blick auf den Quartalsbericht des Autozulieferers Mitte Juli. Mit seinen Umsatz- und Margenprognosen liegt er auf Höhe des Konsenses./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Overweight

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
15,13 €		 Abst. Kursziel*:
45,45%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
14,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,96%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

13:16 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.06.26 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
03.06.26 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 Valeo SA Market-Perform Bernstein Research
24.04.26 Valeo SA Neutral UBS AG
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