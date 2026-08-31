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Symbol VWSYF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Vestas Wind Systems A-S Buy

08:01 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Buy
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
27,69 EUR -0,09 EUR -0,32%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 215 auf 255 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wind komme für die Dänen weiter von hinten, schrieb Lucas Ferhani am Dienstag. Er sieht den Hersteller von Windkraftanlagen gut dastehen für das zweite Halbjahr./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
255,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,58 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
222,25 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
14.08.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
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