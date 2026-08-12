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Vestas Wind Systems A-S Aktie

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KGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
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Symbol VWSYF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Vestas Wind Systems A-S Hold

11:26 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Hold
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Der dänische Hersteller von Windkraftanlagen habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung um mehr als das Doppelte übertroffen, schrieb John Kim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die entsprechende Marge liege mit 9,4 Prozent um fast fünf Prozentpunkte über der Markterwartung./bek/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
200,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
27,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
John Kim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
202,88 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
08:01 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
12.08.26 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
12.08.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
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