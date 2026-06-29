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VINCI Aktie

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VINCI Aktien-Sparplan
125,15 EUR -2,65 EUR -2,07 %
STU
115,32 CHF -2,46 CHF -2,09 %
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Marktkap. 71,63 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
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WKN 867475

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ISIN FR0000125486

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Symbol VCISF

Jefferies & Company Inc.

VINCI Buy

08:01 Uhr
VINCI Buy
Aktie in diesem Artikel
VINCI
125,15 EUR -2,65 EUR -2,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci mit einem Kursziel von 142 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem starken Lauf der Aktie seit Jahresbeginn sowie vor den französischen Haushaltsverhandlungen und Wahlen ist der Analyst Graham Hunt für den Infrastrukturkonzern vergleichsweise vorsichtig. Die Zahlen am 29. Juli dürften ein eher schwaches erstes Halbjahr belegen, schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Vorab rechnet er mit sinkenden Schätzungen. Kurzfristig rät Hunt den Anlegern zu einem taktischen Vorgehen. In der Vergangenheit habe es in Phasen politischer Unruhe immer wieder attraktive Einstiegschancen gegeben. Auf lange Sicht bleibt er mit Blick auf die Trends im Reise- und Energiesektor optimistisch./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 21:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vinci

Zusammenfassung: VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
142,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
128,25 €		 Abst. Kursziel*:
10,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
125,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,46%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
146,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

08:01 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
28.05.26 VINCI Kaufen DZ BANK
19.05.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
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