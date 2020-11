Aktie in diesem Artikel VINCI 87,34 EUR

1,75% Charts

News

Analysen

VINCI 87,34 EUR 1,75% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vinci von 90 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Infrastrukturanbieter sei im Flughafengeschäft mit einem vergleichsweise geringen Anteil von Geschäftsreisenden gut positioniert für eine Erholung des Tourismus und von Kurzstreckenflügen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Konzessionsgeschäft habe das Unternehmen ferner einige große Aufträge in den Büchern./bek/tih